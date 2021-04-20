«На этот год еще запланировано несколько блоков слушаний, они продлятся до 2022 года. Поэтому в этом году суд не планирует вынесения приговоров. На данный момент это все, что я могу сказать. Когда суд приступит к вынесению приговоров, надо подождать и посмотреть, потому что впереди еще много работы», — цитирует агентство Кнайф.
Также сообщается, что суд намерен начать рассмотрение дела по существу 7 июня. Кроме того, не исключается, что в сентябре родственники жертв смогут реализовать свое право обратиться к суду.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Всех, кроме Пулатова, судят заочно.
Согласно данным российских радаров и исследованиям компании-производителя ЗРК «Бук» «Алмаз-Антей», ракета, поразившая авиалайнер, была выпущена с подконтрольной Киеву территории.
Однако голландский суд отказался принимать в расчет эти данные и использует в суде только информацию, полученную от Службы безопасности Украины, тем самым доказывая заказной характер процесса, не имеющий ничего общего с правосудием.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.