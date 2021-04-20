Окружной суд Гааги не планирует выносить приговоры обвиняемым по делу о крушении в 2014 году малайзийского Boieng, следовавшего рейсом MH17, на востоке Украины до конца 2021 года, впереди еще много работы, сообщает РИА Новости 20 апреля со ссылкой на судью Марию Кнайф

«На этот год еще запланировано несколько блоков слушаний, они продлятся до 2022 года. Поэтому в этом году суд не планирует вынесения приговоров. На данный момент это все, что я могу сказать. Когда суд приступит к вынесению приговоров, надо подождать и посмотреть, потому что впереди еще много работы», — цитирует агентство Кнайф.

Скандал вокруг MH17: зачем украинские СМИ пытаются объявить фильм Украины.ру «пропагандой» - ВИДЕО © JIT MH17 (Joint Investigation Team – ССГ – Совместная следственная группа) | JIT MH17 (Joint Investigation Team – ССГ – Совместная следственная группа) | Перейти в фотобанк

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Всех, кроме Пулатова, судят заочно.

Согласно данным российских радаров и исследованиям компании-производителя ЗРК «Бук» «Алмаз-Антей», ракета, поразившая авиалайнер, была выпущена с подконтрольной Киеву территории.

Однако голландский суд отказался принимать в расчет эти данные и использует в суде только информацию, полученную от Службы безопасности Украины, тем самым доказывая заказной характер процесса, не имеющий ничего общего с правосудием.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.