Украинская певица Оля Полякова порадовала своих фанатов в TikTok танцем «мышки-сосиски», который исполнила вместе с еще двумя украинскими артистками

Полякова заявила, что Майдан спас Украину от Киркорова и Меладзе © Филипп Киркоров/Инстаграм Даша Астафьева и Tayanna (Татьяна Решетняк).

«Кто мышка, а кто сосиска?» — спросила звезда у фанатов.

Полякова нарядилась для исполнения танца в красное мини-платье с леопардовым принтом, Астафьева выбрала шелковый брючный костюм синего оттенка, а Tayanna предстала в широких джинсах с кедами и розовой футболке.

Видео набрало более 2,5 млн лайков в ТикТоке.

Песня о «мышке-сосиске» впервые появилась в формате видео на Youtube в январе 2021 года, но стала мегапопулярной после того, как ее стали использовать в видеороликах тиктокеры.

Специально под этот трек артисты придумали движения танца. Его исполнили танцор-«пухляш» из видеоклипа группы Little Big, Ольга Бузова с дочерью Филиппа Киркорова и множество других звезд и обычных пользователей сети. Кроме того, блогеры рисуют, вяжут и лепят мышку-сосиску, хвастаясь плодами творчества в соцсетях.

Ранее Оля Полякова заявила, что женщины часто ненавидят друг друга. Она пояснила этим тот факт, что большинство критических замечаний в соцсетях получает именно от женщин.