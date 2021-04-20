В видеоролике вместе с Поляковой под трек «Мышка-сосиска» зажигают певицы Даша Астафьева и Tayanna (Татьяна Решетняк).
«Кто мышка, а кто сосиска?» — спросила звезда у фанатов.
Полякова нарядилась для исполнения танца в красное мини-платье с леопардовым принтом, Астафьева выбрала шелковый брючный костюм синего оттенка, а Tayanna предстала в широких джинсах с кедами и розовой футболке.
Видео набрало более 2,5 млн лайков в ТикТоке.
Песня о «мышке-сосиске» впервые появилась в формате видео на Youtube в январе 2021 года, но стала мегапопулярной после того, как ее стали использовать в видеороликах тиктокеры.
Специально под этот трек артисты придумали движения танца. Его исполнили танцор-«пухляш» из видеоклипа группы Little Big, Ольга Бузова с дочерью Филиппа Киркорова и множество других звезд и обычных пользователей сети. Кроме того, блогеры рисуют, вяжут и лепят мышку-сосиску, хвастаясь плодами творчества в соцсетях.
Ранее Оля Полякова заявила, что женщины часто ненавидят друг друга. Она пояснила этим тот факт, что большинство критических замечаний в соцсетях получает именно от женщин.
@polyakova_olya
Кто мышка, а кто сосиска? 😹😻 @tayanna_reshetnyak @da.astafieva ❤️ ##Tayanna ##дашаастафьева ##foryou ##fypシ♬ Мышка сосиска — ╳𝒹𝓮𝒷𝓴𝒶⇝𝔹𝒶𝓹𝓎╳