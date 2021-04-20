Президент Украины Владимир Зеленский не принимает никаких стратегических решений без приказа Запада, поэтому он не является лидером украинского государства, а только играет эту роль, сказал в интервью Украина.ру киевский писатель Игорь Лесев

Свита Зеленского также состоит из русофобов, покоряющихся приказам западных «друзей» и полагающих, что вступление в НАТО принесет Украине освобождение от «российской агрессии», сказал писатель.

«Зеленский — человек управляемый и внушаемый. По крайней мере, он точно не принимает стратегических решений такого уровня, хотя именно ему рассказывают обратное. Но это уже издержки актера, который играет роль президента», — сказал Лесев.

Большинство украинцев не хотят выдвижения Зеленского на второй срок — опрос © AP, Efrem Lukatsky Владимира Зеленского. Во время церемонии он произнес эффектную речь и дал множество обещаний гражданам Украины.

Ни одно из них не было и не будет выполнено, сказала заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала «Евразия» Наталья Макеева.

По ее словам, война в Донбассе по-прежнему продолжается, минские договоренности не соблюдаются, экономика всё также в руинах. Президенту нет дела до своей страны, сообщила эксперт.