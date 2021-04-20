Материалы о срыве операции украинских спецслужб по задержанию сотрудников «ЧВК Вагнера» в Белоруссии будут опубликованы в первой декаде мая. Об этом 19 апреля в комментарии «Эхо Москвы» рассказал глава отдела расследований группы Bellingcat Христо Грозев

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«Мы решили все-таки выпустить текстовое расследование раньше, чтобы не ждать окончательный фильм. Надеемся, что в первой декаде мая оно выйдет, именно по операции украинской спецслужбы, которая смогла выманить вагнеровцев», — заявил журналист.

Он отметил, что авторы расследования не стремились сосредоточиться на роли властей Украины в срыве операции спецслужб.

По словам Грозева, цель расследования Bellingcat не найти «мнимых или реальных предателей», этой задачей займутся другие и позже.

«Наш фильм именно о том, как проводилась эта операция, — как она произошла, как готовилась, была ли она вообще (потому что это ставится под сомнение) и что было бы, если бы она закончилась по плану», — пояснил Грозев.

В начале марта по делу «вагнеровцев» Государственное бюро расследований Украины (ГБР) допросило главу Офиса президента Андрея Ермака.

В конце июля 2020 года в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК». Впоследствии выяснилось, что провокация была подстроена Службой безопасности Украины с целью вывезти в страну тех из них, кто якобы принимал участие в событиях в Донбассе.