Украинская певица, герой Украины Нина Матвиенко пришла на эфир авторской программы украинского ведущего-русофоба Игоря Кондратюка «Кондратюк в понедельник», где рассказала, что росла не такой, как все, была излишне доверчивой и ранимой и ненавидела своих родителей. Передача появилась на YouTube 19 апреля

«Если бы я не пела, я бы, клянусь, и замуж не вышла. Не знаю, кем бы я была. Мне кажется, я бы погибла просто. Я была очень фантастическая, романтическая. Меня парни любили — страх. А я их нет», — рассказала Матвиенко.

Журналистка с Украины, пережившая нападение в поезде, сообщила о смерти обидчика © Анастасия Луговая/Инстаграм

«Я их не любила — ни отца, ни мать. Я их ненавидела изо всей силы в детстве. Считала, что это самые страшные люди, потому что они режут телят, потом едят это все. А я присматривалась — ну потом я тоже ела», — вспомнила она.

Самое страшное, рассказала певица, что отец заставлял принимать участие в умерщвлении животных, из-за чего она убегала, «пряталась на кладбище, на дереве сидела» и страшно боялась.

Во время таких побегов, призналась Матвиенко, она часто разговаривала с могилами, задаваясь вопросом, почему умерли дети, красивые женщины, а она смогла выжить.

«Я знаю, я не была такая, как все. Я теперь начинаю понимать. Как я выжила? Наивная, доверчивая такая — в таком ужасе вырасти», — подытожила Матвиенко.

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Нина Матвиенко — украинская певица, Народная артистка Украинской ССР, герой Украины. В свои 73 года исполнительница ведет активную концертную деятельность, в ее репертуаре много народных песен, среди которых обрядовые, лирические, баллады, украинские песни XVII-XVIII веков.

В 2014 году Матвиенко выступила с критикой майдана и его лидеров, а гибель людей в Донбассе назвала геноцидом нации. Несмотря на это, Матвиенко продолжает быть одной из самых востребованных и приглашаемых звезд в стране, в том числе и на государственных мероприятиях.