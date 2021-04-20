Мацука отметил, что получает угрозы от хейтеров с момента назначения на должность руководителя телеканала. В числе причин журналист назвал производство контента на русском языке, его принадлежность к Донбассу и то, что он переселенец.
«Закопайте нах… эту х… сепарскую», «Его (канал. — Ред.) создали кацапы-украинофобы», «Может, пригрозить, и он назад в ДНР вернется?», «Что за вражеский канал на наши средства?» — пишут Мацуке в сети.
По словам шеф-редактора, ему угрожают люди с различными политическими взглядами.
«Сторонники отдельных политических игроков в Киеве или их политические агенты влияния также умышленно подогревают пессимизм относительно нашей работы и способствуют ослаблению взаимосвязи неподконтрольных территорий Донбасса с остальной Украиной… Они вырывают из контекста наши материалы и распространяют дезинформацию о нашей деятельности, что приводит к постоянным угрозам, унизительным комментариям в мой адрес лично и редакции в целом», — заявил он.
По мнению Мацуки, его травля спланирована — комментарии появляются в одно и то же время с анонимных аккаунтов.
Ранее Украина с помощью телеканала «Дом» начала навязывать телезрителям в Крыму и Донбассе положительный образ современной Украины, развенчивая «российские пропагандистские мифы» о войне и притеснениях по политическим и языковым вопросам.