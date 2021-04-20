Шеф-редактор украинского телеканала «Дом», который вещает на Донбасс, Алексей Мацука рассказал, что получает угрозы физической расправы от праворадикалов. Он заявил об этом общественной организации «Институт массовой информации» 19 апреля

«Нацкорпус» обвинил украинский госканал «Дом» в российской пропаганде © Facebook, Телеканал Дом

«Закопайте нах… эту х… сепарскую», «Его (канал. — Ред.) создали кацапы-украинофобы», «Может, пригрозить, и он назад в ДНР вернется?», «Что за вражеский канал на наши средства?» — пишут Мацуке в сети.

По словам шеф-редактора, ему угрожают люди с различными политическими взглядами.

«Сторонники отдельных политических игроков в Киеве или их политические агенты влияния также умышленно подогревают пессимизм относительно нашей работы и способствуют ослаблению взаимосвязи неподконтрольных территорий Донбасса с остальной Украиной… Они вырывают из контекста наши материалы и распространяют дезинформацию о нашей деятельности, что приводит к постоянным угрозам, унизительным комментариям в мой адрес лично и редакции в целом», — заявил он.

По мнению Мацуки, его травля спланирована — комментарии появляются в одно и то же время с анонимных аккаунтов.

Ранее Украина с помощью телеканала «Дом» начала навязывать телезрителям в Крыму и Донбассе положительный образ современной Украины, развенчивая «российские пропагандистские мифы» о войне и притеснениях по политическим и языковым вопросам.