Так он прокомментировал заявление украинского посла в Германии Андрея Мельника о том, что Украине следует начать производство ядерного оружия.
«С 1994 года Украина никогда не нарушала и не обозначала своего намерения нарушить обязательства, которые мы взяли в 1994 году, и восстановить наш ядерный арсенал», — сказал Кулеба.
Слова Мельника были вырваны из контекста, Мельник «пытался объяснить, что Украина сейчас пытается обеспечить свою безопасность в сложившихся условиях», добавил глава украинского МИДа.
Однако «это не намерение Украины отклониться от обязательств, которые она взяла на себя в 1994 году», заключил Кулеба.