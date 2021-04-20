Заявлениями о возможном возвращении ядерного статуса украинская сторона не намерена нарушать взятые в 1994 году обязательства, сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Так он прокомментировал заявление украинского посла в Германии Андрея Мельника о том, что Украине следует начать производство ядерного оружия.

«С 1994 года Украина никогда не нарушала и не обозначала своего намерения нарушить обязательства, которые мы взяли в 1994 году, и восстановить наш ядерный арсенал», — сказал Кулеба.

Кино и ядерная война. Иногда преувеличение лучше незнания © AFP,

Однако «это не намерение Украины отклониться от обязательств, которые она взяла на себя в 1994 году», заключил Кулеба.