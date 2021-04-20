Депутат Госдумы Наталья Поклонская выступила за отзыв представителя Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Алексея Гончаренко после очередной его выходки. Свой комментарий она опубликовала 20 апреля в Facebook

Во вторник, 20 апреля, состоялось заседание ПАСЕ, в ходе которого Гончаренко достал флаг Украины, якобы прострелянный «российскими пулями» в Донбассе. Представитель Верховной Рады потребовал от Ассамблеи обратить внимание на проблему суверенитета Украины. В ответ он получил несколько замечаний от председателя ПАСЕ Хендрика Дамса, который в итоге отключил украинцу микрофон и пригрозил санкциями за нарушение регламента. Потомок атлантов: Пушков дал прогноз, что в следующий раз Гончаренко принесет в ПАСЕ © Facebook, Алексей Гончаренко

«После череды его (Гончаренко. — Ред.) оскорбительных и пафосных выходок на цивилизованной площадке Совета Европы лучшим вариантом было бы отозвать хама, который даже не научился нормально себя вести в обществе дипломатов. Такой пример послужит уроком для остальных людей, желающих превратить международное право и общение в аттракцион оскорблений и глупостей», — написала Поклонская.

Она назвала Гончаренко «плачущим» и «ядовитым» представителем властей Украины и поддержала действия председателя ПАСЕ в отношении депутата Верховной Рады.

Поступок Гончаренко также в своем Telegram-канале прокомментировал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Он предположил, что в следующий раз украинский парламентарий принесет в ПАСЕ «подаренную Посейдоном» копию трезубца.