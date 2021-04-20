Киев в рамках внеочередной встречи подгруппы по безопасности отклонил предложение ДНР и ЛНР о взаимодействии на уровне Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины (СЦКК), сообщил официальный представитель ДНР в подгруппе Алексей Никоноров 20 апреля. Его слова приводит ДАН

«Вместо того, чтобы брать на себя ответственность за безопасность гражданского населения, украинская сторона отклонила предложение Республик о взаимодействии на уровне СЦКК в действующем составе всеми доступными способами, в том числе в рамках встреч и видеоконференций для верификации и устранения нарушений», — сказал Никоноров.

По словам официального представителя ДНР в подгруппе, вместо этого, Киев упорно пытается навязать обязанности по верификации Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, несмотря на возражения главы СММ Яшара Чевика.

ВСУ пользуются символикой СЦКК для подвоза боеприпасов — ДНР © Facebook, Операція об'єднаних сил

С 27 июля 2020 года в Донбассе формально действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применение любого вида оружия, стягивание техники, диверсии, инженерные работы, и т.д.

Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.