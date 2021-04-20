Главы МИД стран-членов Евросоюза не проявили особого интереса к возможности введения секторальных санкций в отношении России. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал на онлайн-совещании глав МИД стран ЕС 19 апреля, передает РИА Новости

Кулеба предложил ЕС ввести новые санкции против РФ © Facebook, Dmytro Kuleba

«Возможно, причина в том, что министры слушали меня по видеосвязи. Если бы я находился в комнате, если бы встреча проводилась очно, то я бы почувствовал возможный аппетит лучше. Но я хотел, чтобы они поняли, и я отразил это в своем выступлении — персональные санкции (в отношении РФ) делают свою работу, но они не помогают "демотивировать" Россию от дальнейших агрессивных действий», — сказал Кулеба.

В ходе брифинга Кулеба предложил пошаговый план введения секторальных экономических санкций для сдерживания Москвы в случае «агрессии с ее стороны».

Ранее Евросоюз выразил солидарность с США по поводу обвинений РФ в «злонамеренных кибератаках» и поддержал новые санкции США.