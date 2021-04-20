По мнению Кулебы, персональных санкций ЕС против России недостаточно. Он заявил, что «не ощутил достаточного согласованного аппетита» со стороны министров к секторальным санкциям в отношении РФ.
«Возможно, причина в том, что министры слушали меня по видеосвязи. Если бы я находился в комнате, если бы встреча проводилась очно, то я бы почувствовал возможный аппетит лучше. Но я хотел, чтобы они поняли, и я отразил это в своем выступлении — персональные санкции (в отношении РФ) делают свою работу, но они не помогают "демотивировать" Россию от дальнейших агрессивных действий», — сказал Кулеба.
В ходе брифинга Кулеба предложил пошаговый план введения секторальных экономических санкций для сдерживания Москвы в случае «агрессии с ее стороны».
Ранее Евросоюз выразил солидарность с США по поводу обвинений РФ в «злонамеренных кибератаках» и поддержал новые санкции США.