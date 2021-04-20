Военно-политическое руководство Украины стремится дестабилизировать ситуацию в Донбассе, Соединенные Штаты и НАТО устраивают провокации в воздушном пространстве и акватории Чёрного моря, сказал министр обороны России Сергей Шойгу. Его слова приводит РИА Новости 20 апреля

«Сохраняется деструктивный курс военно-политического руководства Украины, которое стремится дестабилизировать ситуацию на Донбассе. США и НАТО продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Чёрного моря», — цитирует агентство Шойгу.

В ходе заседания коллегии Министерства обороны России он также признал, что военно-политическая обстановка на Юго-Западном стратегическом направлении остаётся сложной.

«Это во многом связано с попытками ряда иностранных государств нарастить своё военное присутствие у южных и западных границ России», — заявил глава Минобороны.

Донбасс: новые обстрелы и разговоры об обмене «всех на всех» © REUTERS, Serhiy Takhmazov

Ранее несколько западных стран заявили, что Россия обязана прокомментировать передвижения своих войск на границе с Украиной. В Кремле ответили, что РФ может перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать.

Кремль не раз заявлял, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересован в том, чтобы Киев преодолел внутренний политический и экономический кризис.