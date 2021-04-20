Киев не собирается вести наступление в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 20 апреля, передает РИА Новости

Донбасс готовит «тревожные чемоданчики»: все ещё хуже, чем ожидали — видео © кадр из видео Украина.ру

«Украина не планирует никакого наступления, никакой военной эскалации или провокаций с нашей стороны для того, чтобы решить конфликт на Донбассе», — заявил Кулеба.

Министр добавил, что Украина прикладывает все усилия для дипломатического и мирного разрешения конфликта.

При этом глава МИД Украины обвинил в смерти украинских солдат в Донбассе «российских снайперов».

Ранее Кулеба также заявил, что Украина стремится решить конфликт дипломатическим путем, однако не будет терять бдительность, если «начнется виток насилия» со стороны «российского агрессора».

Как ранее отмечал заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в интервью изданию Украина.ру, украинские военные готовят масштабное наступление на Донецк и Луганск, которое начнется до 2 мая.