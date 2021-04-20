На выборах 2019 года за Зеленского проголосовали более 73% украинских граждан.
Теперь же, согласно данным опроса, 52,1% опрошенных не хотят, чтобы Зеленский пошел на второй президентский срок. Противоположного мнения придерживаются 26,2% респондентов.
15,9% сказали, что «до выборов еще слишком много времени», а остальные не ответили на вопрос.
При этом только 12% опрошенных позитивно оценили работу Зеленского на посту главы государства. 30,4% участников опроса дали негативную оценку, 54,2% — считают, что «есть и позитивные, и негативные результаты». Остальные не ответили на вопрос.
Исследование проводилось с 8 по 12 апреля, с помощью метода телефонного интервью были опрошены 2 тысячи респондентов во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса со статистической погрешностью не более 2,4%.