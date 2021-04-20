Более 50% жителей Украины не хотят, чтобы действующий глава государства Владимир Зеленский баллотировался на второй срок во время следующих президентских выборов, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим центром Социс

Зеленский просит Макрона и Меркель свести его с Путиным, но у Европы к Украине свой интерес © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Теперь же, согласно данным опроса, 52,1% опрошенных не хотят, чтобы Зеленский пошел на второй президентский срок. Противоположного мнения придерживаются 26,2% респондентов.

15,9% сказали, что «до выборов еще слишком много времени», а остальные не ответили на вопрос.

При этом только 12% опрошенных позитивно оценили работу Зеленского на посту главы государства. 30,4% участников опроса дали негативную оценку, 54,2% — считают, что «есть и позитивные, и негативные результаты». Остальные не ответили на вопрос.

Исследование проводилось с 8 по 12 апреля, с помощью метода телефонного интервью были опрошены 2 тысячи респондентов во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса со статистической погрешностью не более 2,4%.