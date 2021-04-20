Первому президенту Украины, представителю Киева в Трехсторонней контактной группе Леониду Кравчуку могут предъявить обвинение по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма». Об этом 20 апреля сообщил РИА Новости глава комитета по законодательству Госсовета Крыма Сергей Трофимов

Жириновский назвал способ заставить Украину подавать воду в Крым © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Комиссия собрала материалы для подачи заявления в Следственный комитет РФ и возбуждения уголовного дела в отношении Кравчука.

«Кравчук делал неоднократные заявления, оправдывающие фактически водную, энергетическую и транспортную блокады. Это также подпадает под признаки преступления — оправдание террористической деятельности», — сказал Трофимов.

По словам Трофимова, сам Кравчук в устройстве блокад полуострова не участвовал, однако ее оправдание преступно.

Кроме Леонида Кравчука в причастности к блокаде Крыма могут обвинить пятого президента Петра Порошенко и бывшего постоянного представителя президента Украины в республике Крым Бориса Бабина.

До воссоединения Крыма с Россией Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После того как подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав России, киевский режим в одностороннем порядке полностью прекратил подачу воды по каналу в Крым.

Также Украина объявила запрет на торговлю с предприятиями полуострова и поездки в Крым в обход Украины.