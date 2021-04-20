Подготовкой обвинения занимается рабочая комиссия по оценке ущерба от блокад Крыма со стороны властей Украины. Сумма ущерба полуострову от блокад предварительно оценивается в около 1,5 триллиона рублей.
Комиссия собрала материалы для подачи заявления в Следственный комитет РФ и возбуждения уголовного дела в отношении Кравчука.
«Кравчук делал неоднократные заявления, оправдывающие фактически водную, энергетическую и транспортную блокады. Это также подпадает под признаки преступления — оправдание террористической деятельности», — сказал Трофимов.
По словам Трофимова, сам Кравчук в устройстве блокад полуострова не участвовал, однако ее оправдание преступно.
Кроме Леонида Кравчука в причастности к блокаде Крыма могут обвинить пятого президента Петра Порошенко и бывшего постоянного представителя президента Украины в республике Крым Бориса Бабина.
До воссоединения Крыма с Россией Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После того как подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав России, киевский режим в одностороннем порядке полностью прекратил подачу воды по каналу в Крым.
Также Украина объявила запрет на торговлю с предприятиями полуострова и поездки в Крым в обход Украины.