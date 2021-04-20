Офис генерального прокурора Украины обжаловал оправдательный приговор бывшему депутату Верховной Рады Сергею Пашинскому, сообщила 20 апреля пресс-служба ведомства

Ранее экс-депутата обвинили в нанесении тяжких телесных повреждений жителю Киевской области Вячеславу Химикусу.

Стрелявшего в человека экс-депутата Пашинского оправдали © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

Ранее пострадавший Химикус отозвал свой иск относительно Пашинского, в связи с чем Васильковский горрайонный суд Киевской области оправдал его.

Сергей Пашинский был депутатом четырех созывов Рады. В 2014 году был временно исполняющим обязанности главы Администрации президента, возглавлял набсовет госхолдинга «Укроборонпром» и являлся фигурантом нескольких журналистских расследований о коррупции в оборонном комплексе Украины. Известен также как активный участник Евромайдана, СМИ также сообщали, что он мог быть причастен к расстрелам протестующих и сотрудников правоохранительных органов во время госпереворота в Киеве.