Российские средства массовой информации несмотря на все запреты и репрессии остаются востребованными у большого числа украинцев, признал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. Его слова приводит РИА Новости 20 апреля

Издание «Украина.ру» наряду с большинством российских СМИ, запрещено киевским режимом, однако люди находят возможность обойти запрет.

«Ушло ли российское влияние или российские медиа из украинского пространства? Нет, не ушли, мы знаем, что цифры достаточно большие, особенно в некоторых регионах, по просмотру непосредственно российских медиа через разные платформы», — сказал Ткаченко.

Об информационных угрозах. Закрытие СМИ как элемент подготовки к «маленькой победоносной войне»? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Тем не менее, более актуальным он назвал вопрос противодействия популярным у украинцев российским СМИ.