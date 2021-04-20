Издание «Украина.ру» наряду с большинством российских СМИ, запрещено киевским режимом, однако люди находят возможность обойти запрет.
«Ушло ли российское влияние или российские медиа из украинского пространства? Нет, не ушли, мы знаем, что цифры достаточно большие, особенно в некоторых регионах, по просмотру непосредственно российских медиа через разные платформы», — сказал Ткаченко.
По его словам, российская повестка часто подхватывается и украинскими медиа, с чем киевский режим активно борется. В частности, обращается в Youtube с требованием закрыть каналы репрессированных медиа, таких как «112 Украина», NewsOne и ZIK.
Тем не менее, более актуальным он назвал вопрос противодействия популярным у украинцев российским СМИ.