Во всех украинских регионах сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) перешли в режим боевой готовности, в большинстве областей пройдут масштабные «антитеррористические» учения, сообщило украинское информационное агентство «Укринформ» со ссылкой на спикера СБУ Артема Дехтяренко 20 апреля

«Сегодня сотрудники СБУ во всех областях переведены в режим повышенной готовности. Усилены контрразведывательная и оперативно-разыскная составляющие деятельности службы. В большинстве областей страны СБУ уже проводит или вскоре проведет масштабные антитеррористические учения», — сказал Дехтяренко.

СБУ начала антитеррористические учения на границе с Россией © из открытых источников

Ранее в СБУ заявили, что спецслужбы на Украине проведут «масштабные многоэтапные антитеррористические учения в большинстве областей Украины», целью которых будет отразить «террористические и диверсионные угрозы».

В пресс-службе подчеркнули, что в ходе учений, возможно, будет введен особый режим и ряд ограничений. На прошлой неделе «антитеррористические» учения начались в Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

Ранее Кремль обвинил Украину в эскалации напряженности в Донбассе. Также военные маневры украинской армии прошли в Крыму. По словам секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, Украина может пойти на провокации для развязывания боевых действий на полуострове.