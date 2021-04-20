«Сегодня сотрудники СБУ во всех областях переведены в режим повышенной готовности. Усилены контрразведывательная и оперативно-разыскная составляющие деятельности службы. В большинстве областей страны СБУ уже проводит или вскоре проведет масштабные антитеррористические учения», — сказал Дехтяренко.
По словам Дехтяренко, «эскалация вооруженного противостояния с РФ и наращивание агрессивной риторики» со стороны России побуждают СБУ к «адекватным мерам противодействия».
Ранее в СБУ заявили, что спецслужбы на Украине проведут «масштабные многоэтапные антитеррористические учения в большинстве областей Украины», целью которых будет отразить «террористические и диверсионные угрозы».
В пресс-службе подчеркнули, что в ходе учений, возможно, будет введен особый режим и ряд ограничений. На прошлой неделе «антитеррористические» учения начались в Сумской, Харьковской и Херсонской областях.
Ранее Кремль обвинил Украину в эскалации напряженности в Донбассе. Также военные маневры украинской армии прошли в Крыму. По словам секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, Украина может пойти на провокации для развязывания боевых действий на полуострове.