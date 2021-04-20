Памятник фоторепортеру Евгению Халдею (1917-1997) откроют в Донецке к очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 20 апреля пишет Telegram-канал «Донбасс решает» со ссылкой на источник в городской администрации

Евгений Халдей: три знамени Победы © РИА Новости, Вячеслав Рунов | Перейти в фотобанк Евгений Халдей — советский фотограф, уроженец Юзовки (ныне Донецк). Всю Великую Отечественную войну прошел в качестве фотокорреспондента, автор многих известных снимков, в том числе с фронта, работал на Нюрнбергском процессе и Потсдамской конференции.

Согласно Telegram-каналу «Донбасс решает», автором памятника стал известный донецкий скульптор и художник Равиль Акмаев. Монумент установят в сквере возле Студгородка.

«Точная дата пока неизвестна, но скорее всего это будет 5 или 6 мая», — говорится в сообщении.

Одной из самых известных работ Халдея является фотография «Знамя Победы над Берлином».