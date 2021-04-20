Евгений Халдей — советский фотограф, уроженец Юзовки (ныне Донецк). Всю Великую Отечественную войну прошел в качестве фотокорреспондента, автор многих известных снимков, в том числе с фронта, работал на Нюрнбергском процессе и Потсдамской конференции.
Согласно Telegram-каналу «Донбасс решает», автором памятника стал известный донецкий скульптор и художник Равиль Акмаев. Монумент установят в сквере возле Студгородка.
«Точная дата пока неизвестна, но скорее всего это будет 5 или 6 мая», — говорится в сообщении.
Одной из самых известных работ Халдея является фотография «Знамя Победы над Берлином».