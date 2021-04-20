«Я не собираюсь ни отчитываться, ничего… Моя позиция публичная, открытая. Хотите исключать, исключайте. Я вам только спасибо за это скажу. Из Офиса президента никто мне не звонил», — заявил Шевченко.
Ранее глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко сказал, что Шевченко не был делегирован на проведение переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Шевченко действовал как частное лицо, а не как представитель государства, поэтому по приезде в Киев его заставят «объясниться», заявил Корниенко в комментарии изданию «Гордон» 20 апреля.
Ранее депутат Верховной Рады Евгений Шевченко встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске, где они обсудили отношения двух стран. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.