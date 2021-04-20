Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Евгений Шевченко на требование украинских властей «объясниться» за незапланированный визит в Минск ответил, что не собирается ни перед кем отчитываться, заявил он в эфире телеканала «Наш» 20 апреля

«Я не собираюсь ни отчитываться, ничего… Моя позиция публичная, открытая. Хотите исключать, исключайте. Я вам только спасибо за это скажу. Из Офиса президента никто мне не звонил», — заявил Шевченко.

Глава партии Зеленского прокомментировал встречу Шевченко с Лукашенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Александр Корниенко сказал, что Шевченко не был делегирован на проведение переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Шевченко действовал как частное лицо, а не как представитель государства, поэтому по приезде в Киев его заставят «объясниться», заявил Корниенко в комментарии изданию «Гордон» 20 апреля.

Ранее депутат Верховной Рады Евгений Шевченко встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске, где они обсудили отношения двух стран. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.