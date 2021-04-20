Гвоздик заявил, что не поддерживал Редкача в его конфликте с еще одним украинским боксером Василием Ломаченко.
Он сообщил, что Анатолий Ломаченко прислал ему скрин записи Редкача о их якобы дружбе.
«Ваня! Друзьями мы с тобой не являемся, никогда не были и не будем. И в моем списке знакомых ты всегда был скорее со знаком минус, чем плюс… Ваня, ты брехун и интриган! Не скажу, что я этого не знал», — написал Гвоздик.
Боксер отметил, что у Редкача в его лице появился еще один хейтер.
Ранее Редкач написал, что сожалеет, что родился на Украине.
Александр Гвоздик — экс-чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBC. В 2019 году он объявил о завершении карьеры, однако недавно намекнул на возможное возвращение в профессиональный бокс.