Украинский боксер Александр Гвоздик обвинил 20 апреля в Instagram во лжи боксера Ивана Редкача, который заявил о дружбе с ним

Боксер Редкач пожалел, что родился на Украине © Facebook, Will Montero Василием Ломаченко.

Он сообщил, что Анатолий Ломаченко прислал ему скрин записи Редкача о их якобы дружбе.

«Ваня! Друзьями мы с тобой не являемся, никогда не были и не будем. И в моем списке знакомых ты всегда был скорее со знаком минус, чем плюс… Ваня, ты брехун и интриган! Не скажу, что я этого не знал», — написал Гвоздик.

Боксер отметил, что у Редкача в его лице появился еще один хейтер.

Ранее Редкач написал, что сожалеет, что родился на Украине.

Александр Гвоздик — экс-чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBC. В 2019 году он объявил о завершении карьеры, однако недавно намекнул на возможное возвращение в профессиональный бокс.