Украинские политики, в том числе экс-президент страны Петр Порошенко, не самостоятельны. Такое мнение глава Белоруссии Александр Лукашенко высказал 20 апреля в беседе с депутатом Верховной Рады Украины Евгением Шевченко. Слова главы государства приводятся на его официальном сайте

«Да ради бога»: Лукашенко не против переноса переговоров по Донбассу из Минска © president.gov.by Владимир Путин. Он просил передать их тогдашнему украинскому президенту Петру Порошенко, что Лукашенко и сделал.

«Я ему рассказал, все разложил. Но я тогда впервые понял однозначно, что политики украинские, руководство не самостоятельны. Потому что надо было принимать эти решения и "степ бай степ" (шаг за шагом. — Ред.), потихонечку двигаться. И уже к этому времени многие вопросы были бы сняты», — заявил глава белорусского государства.

Лукашенко добавил, что это были «хорошие предложения», но Порошенко от них отказался.

Президент Белоруссии также попросил Шевченко при встрече передать привет бывшему украинскому лидеру, который ныне является депутатом Рады.