Украинские пограничники совместно с полицейскими задержали восьмерых подозреваемых в мошенничестве с мигрантами во Франции, сообщила Госпогранслужба 20 апреля

Жертвами мошенников в основном становились украинские цыгане. Жертвам предлагали совершить путешествие по Европе, за которое можно было получить по 200-300 евро.

«По прибытию в конечную страну путешествия, которой оказалась Республика Франция, злоумышленники отбирали у путешественников документы и угрожали созданием "проблем" с местными правоохранительными органами», — говорится в сообщении.

Расисты и министры. С14 объявила в центре Киева «зачистку от цыганских террористов» © strana.ua

Оформившим статус беженца во Франции на протяжении 9 месяцев начисляют по 300 евро — общая сумма составляет 2700 евро. Эти деньги забирали себе организаторы схемы.

Пострадавших отправляли на Украину. Всего мошенники облапошили более сотни человек.