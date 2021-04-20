Жертвами мошенников в основном становились украинские цыгане. Жертвам предлагали совершить путешествие по Европе, за которое можно было получить по 200-300 евро.
«По прибытию в конечную страну путешествия, которой оказалась Республика Франция, злоумышленники отбирали у путешественников документы и угрожали созданием "проблем" с местными правоохранительными органами», — говорится в сообщении.
В качестве условия возвращения документов и отправки любителей «халявы» домой выдвигалось оформление на территории Франции статуса беженца, отметили в Госпогранслужбе.
Оформившим статус беженца во Франции на протяжении 9 месяцев начисляют по 300 евро — общая сумма составляет 2700 евро. Эти деньги забирали себе организаторы схемы.
Пострадавших отправляли на Украину. Всего мошенники облапошили более сотни человек.