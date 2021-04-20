Депутату Верховной Рады от «Европейской солидарности», представителю Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Алексею Гончаренко отключили микрофон на заседании ассамблеи из-за его очередной выходки. Соответствующее видео появилось в сети 20 апреля

Пётр Толстой: К Гончаренко в ПАСЕ относятся как к клоуну © пресс-служба Петра Толстого

Председатель ассамблеи Хенрик Дамс напомнил, что Гончаренко не в первый раз злоупотребляет правом на выступление в ПАСЕ, и за следующий инцидент ему грозят дисциплинарные санкции.

Он попросил отключить микрофон представителя Украины и призвал его покинуть зал заседаний. Остальные члены ПАСЕ встретили это решение аплодисментами.

«Я показал флаг Украины с дырками от российских пуль. Флаг бойца, который воевал на Донбассе. И после этого президент ПАСЕ Хендрик Демс остановил мое выступление и пригрозил дисциплинарными санкциями! Вы все можете увидеть на видео. Госпожа [Ангела] Меркель во время своего выступления сегодня напоминала, что ПАСЕ — это "совесть Европы". За сколько же русских сребреников продали эту совесть?» — высказался Гончаренко в Telegram.

Ранее Гончаренко не раз отмечался нарушающими регламент выходками в ПАСЕ. Глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой отмечал, что к Гончаренко в ПАСЕ все относятся как к клоуну еще со времен его появления в резиновых перчатках, когда он заявил, что таким образом защищается от «токсичной России».