Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Евгений Шевченко во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил о том, что украинцы любят белорусов, сообщило белорусское агентство БЕЛТА 20 апреля

«Я считаю, что Украина и Беларусь — два самых близких народа. И кто бы ни был у власти, что бы ни происходило, никогда эти народы не разделить», — сказал Шевченко.

Тищенко требовал от Шевченко встать на колени — СМИ © Facebook, Николай Тищенко

Ранее Шевченко, недовольный санкциями России против нескольких украинских политиков, предложил депутатам Госдумы выйти на «пацанские разборки».

Шевченко пояснил, что Киеву следует разработать «ответочку» на «российскую агрессию», так как в уличных разборках следует сначала «бить в морду», а уж потом договариваться.