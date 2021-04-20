«Я считаю, что Украина и Беларусь — два самых близких народа. И кто бы ни был у власти, что бы ни происходило, никогда эти народы не разделить», — сказал Шевченко.
Депутат Верховной Рады также добавил, что руководствуется социологическими исследованиями и сказал, что речь идет не об этнических украинцах, а о «большой политической нации».
Ранее Шевченко, недовольный санкциями России против нескольких украинских политиков, предложил депутатам Госдумы выйти на «пацанские разборки».
Шевченко пояснил, что Киеву следует разработать «ответочку» на «российскую агрессию», так как в уличных разборках следует сначала «бить в морду», а уж потом договариваться.