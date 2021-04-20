Германия вопреки мнению других государств Евросоюза решила поддержать «Северный поток — 2», сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель. Ее слова приводит РИА Новости 20 апреля

Вокруг «Северного потока — 2» в последнее время развернулся масштабный конфликт, спровоцированный Соединенными Штатами, напуганными сближением РФ и ФРГ на фоне совместной работы над проектом.

«Германия приняла решение в пользу строительства "Северного потока — 2". Но это политическая борьба, которую многие оценивают иначе… Я знаю, что есть разногласия по поводу "Северного потока — 2"», — подчеркнула Меркель.

«Северный поток – 2»: Морские свиньи — союзники Байдена в борьбе с проектом, а Европа рассчитывает на поставки по новому маршруту уже осенью © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.

Кроме того, Штаты хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.

Против проекта также выступают сателлиты США, в частности, страны Прибалтики, Польша и Украина.

На днях уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.