Вокруг «Северного потока — 2» в последнее время развернулся масштабный конфликт, спровоцированный Соединенными Штатами, напуганными сближением РФ и ФРГ на фоне совместной работы над проектом.
«Германия приняла решение в пользу строительства "Северного потока — 2". Но это политическая борьба, которую многие оценивают иначе… Я знаю, что есть разногласия по поводу "Северного потока — 2"», — подчеркнула Меркель.
По ее словам, конфликт вокруг проекта газопровода «сосредоточен на вопросе, в какой мере мы хотим поддерживать торговлю с Россией, прежде всего в энергетической сфере».
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.
Кроме того, Штаты хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.
Против проекта также выступают сателлиты США, в частности, страны Прибалтики, Польша и Украина.
На днях уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.