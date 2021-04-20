У каждой женщины, рассказала Белоконь, свое уникальное соседство с «хорошими» и патогенными микроорганизмами: бактериями, грибками, паразитами и вирусами.
В случае если все они сосуществуют в балансе, у человека не появляются болезни и не возникает проблем с репродуктивной функцией, но микробиом может меняться.
«Микробиом — это живая динамическая среда, в которой численность видов может колебаться ежедневно, еженедельно, ежемесячно в зависимости от питания, приема лекарственных препаратов, физической активности и других факторов», — пояснила Белоконь.
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Поэтому тем, кто хочет стать здоровой мамой, подытожила медик, нужно вести максимально здоровый образ жизни: чаще двигаться и правильно питаться, избегая чая, кофе, никотина и алкоголя, а увеличить в рационе стоит количество кисломолочных продуктов, фруктов и овощей.