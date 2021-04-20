Ранее посольство России в Киеве получило ноту МИД Украины об объявлении российского дипломата Евгения Черникова персоной нон грата из-за деятельности, якобы несовместимой с дипломатическим статусом.
«МИД России выражает решительный протест в связи с очередным недружественным шагом украинской стороны. Обвинения в адрес российского дипломата являются голословными и беспочвенными. Он не совершал действий, выходящих за рамки дипломатических функций», — говорится на сайте ведомства.
В МИД РФ также указали на то, что высылку российского дипломата недопустимо считать симметричным шагом в ответ на высылку работника украинского посольства ранее.
В ведомстве подчеркнули, что сотрудник консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк был выслан после попытки приобрести закрытые базы данных российских правоохранительных органов, содержащие персональные сведения о частных лицах.
«Эти материалы нужны киевским властям для подготовки политических репрессий против своих же соотечественников, обладающих двойным гражданством России и Украины или имеющих собственность и родственников в нашей стране. Под эти категории подпадает значительная часть населения Украины. Таким образом, покидающий Россию консул, призванный защищать граждан Украины, на деле действовал против их интересов», — отмечается в заявлении МИД.
Поэтому, согласно заявлению ведомства, после высылки из Киева Черникова МИД оставляет за собой право на ответные шаги в отношении одного из дипломатов посольства Украины в Москве.