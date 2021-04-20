Министерство иностранных дел (МИД) РФ выразило протест в ответ на решение МИД Украины объявить персоной нон грата старшего дипломата посольства России в Киеве. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД 20 апреля

Украина требует выслать старшего дипломата РФ из Киева © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк Евгения Черникова персоной нон грата из-за деятельности, якобы несовместимой с дипломатическим статусом.

«МИД России выражает решительный протест в связи с очередным недружественным шагом украинской стороны. Обвинения в адрес российского дипломата являются голословными и беспочвенными. Он не совершал действий, выходящих за рамки дипломатических функций», — говорится на сайте ведомства.

В МИД РФ также указали на то, что высылку российского дипломата недопустимо считать симметричным шагом в ответ на высылку работника украинского посольства ранее.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудник консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк был выслан после попытки приобрести закрытые базы данных российских правоохранительных органов, содержащие персональные сведения о частных лицах.

«Эти материалы нужны киевским властям для подготовки политических репрессий против своих же соотечественников, обладающих двойным гражданством России и Украины или имеющих собственность и родственников в нашей стране. Под эти категории подпадает значительная часть населения Украины. Таким образом, покидающий Россию консул, призванный защищать граждан Украины, на деле действовал против их интересов», — отмечается в заявлении МИД.

Поэтому, согласно заявлению ведомства, после высылки из Киева Черникова МИД оставляет за собой право на ответные шаги в отношении одного из дипломатов посольства Украины в Москве.