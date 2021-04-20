Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что газ из "Северного потока — 2" ничем не хуже другого российского газа. Ее слова приводит Интерфакс 20 апреля

Вокруг «Северного потока — 2» в последнее время развернулся масштабный конфликт, спровоцированный Соединенными Штатами, напуганными сближением РФ и ФРГ на фоне совместной работы над проектом.

«Я хочу указать на то, что газ из "Северного потока — 2", который пока не идет, не хуже газа из "Северного потока — 1" или того газа, который поступает из России через Турцию», — сказала Меркель.

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Меркель напомнила, что Германия добилась сохранения транзита российского газа через Украину.