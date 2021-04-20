Вокруг «Северного потока — 2» в последнее время развернулся масштабный конфликт, спровоцированный Соединенными Штатами, напуганными сближением РФ и ФРГ на фоне совместной работы над проектом.
«Я хочу указать на то, что газ из "Северного потока — 2", который пока не идет, не хуже газа из "Северного потока — 1" или того газа, который поступает из России через Турцию», — сказала Меркель.
Она предположила, что конфликт вокруг «Северного потока — 2» гораздо шире, чем об этом говорят, разногласия между Россией и ЕС многочисленны, и нужно выработать единую европейскую позицию.
Меркель напомнила, что Германия добилась сохранения транзита российского газа через Украину.