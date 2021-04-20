В группе «Киев оперативный» в Facebook 19 апреля появился примечательный снимок одной из многоэтажек украинской столицы, жители которой решили самостоятельно решить вопрос отсутствия в доме балконов, но перестарались

На снимке, выложенном «Киевом оперативным», хорошо видно, что на последнем, пятом, этаже дома по Братиславской, 30А, надстроен балкон внушительных размеров, который, по замечаниям местных жителей, не уступает по метражу квартире, к которой пристроен.

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«Квартирантам сдают», «Скоро рухнет на голову! Плиту на балконе явно не меняли!», «Красиво жить не запретишь а-ля велюр», «Таких по Киеву тысячи», «Представляю, как оно теперь классно живется людям с нижнего этажа», «Каким жлобиной надо быть, чтобы такое сделать», — отреагировали пользователи сети.

Отдельные комментаторы заметили, что отсутствие регулирования со стороны государства позволяет украинцам создавать порой немыслимые сооружения и пристройки к своим квартирам, что и стало причиной появления на Украине огромного количества очень странных балконов.