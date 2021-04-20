На снимке, выложенном «Киевом оперативным», хорошо видно, что на последнем, пятом, этаже дома по Братиславской, 30А, надстроен балкон внушительных размеров, который, по замечаниям местных жителей, не уступает по метражу квартире, к которой пристроен.
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Примечательно, что самострой захватывает и часть лестничной клетки, которая внутри, по всей видимости, перекрыта под личные нужды авторов балкона-гиганта.
«Квартирантам сдают», «Скоро рухнет на голову! Плиту на балконе явно не меняли!», «Красиво жить не запретишь а-ля велюр», «Таких по Киеву тысячи», «Представляю, как оно теперь классно живется людям с нижнего этажа», «Каким жлобиной надо быть, чтобы такое сделать», — отреагировали пользователи сети.
Отдельные комментаторы заметили, что отсутствие регулирования со стороны государства позволяет украинцам создавать порой немыслимые сооружения и пристройки к своим квартирам, что и стало причиной появления на Украине огромного количества очень странных балконов.