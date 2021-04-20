Письмо с угрозами взрывов школ было обнаружено заместителем руководителя Главного департамента ОП по вопросам деятельности правоохранительных органов и противодействия коррупции.
По информации журналистов, полиция Мариуполя уже в процессе проверки этого сообщения. На данный момент во время осмотров не были найдены взрывные устройства в учебных заведениях Мариуполя.
Ранее Зеленский подписал закон об ужесточении наказаний за ложные угрозы терактов и другие угрозы безопасности граждан. По ним за угрозу взрыва гособъектов грозит до 8 лет тюрьмы.