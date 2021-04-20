Президент Украины Владимир Зеленский 19 апреля получил анонимное письмо с угрозами взрыва всех школ Мариуполя, пишет 20 апреля издание «Страна.UA» со ссылкой на собственные источники в Офисе президента (ОП)

В Запорожье полиция поймала «заминировавшего» все электростанции Украины вымогателя © Benjamin Hahn / flickr

По информации журналистов, полиция Мариуполя уже в процессе проверки этого сообщения. На данный момент во время осмотров не были найдены взрывные устройства в учебных заведениях Мариуполя.

Ранее Зеленский подписал закон об ужесточении наказаний за ложные угрозы терактов и другие угрозы безопасности граждан. По ним за угрозу взрыва гособъектов грозит до 8 лет тюрьмы.