Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщался с депутатом Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Евгением Шевченко. Об этом сообщает 20 апреля БелТА

Операция «Тишина». Кто и как готовил переворот в Белоруссии и убийство Лукашенко © president.gov.by

Он заявил, что в последнее время об отношениях стран «говорится мало, а если говорится, то не всегда позитивно».

«Знаю, что происходит в моей родной Украине. Вы знаете мое отношение к Украине — не только как президента, но и мое личное отношение. Поэтому очень важна эта наша встреча как такой добрый сигнал. Я надеюсь, что это будет добрым сигналом, исходя из того, что я знаю о вас и вашей позиции в отношении белорусско-украинских отношений и вообще по отношению к Беларуси», — сказал Лукашенко.

В свою очередь, Шевченко заявил, что на Украине не просто уважают, а любят и ценят Белоруссию.

Лукашенко добавил, что Белоруссия ничего не скрывала и не намерена скрывать от украинских друзей.

Ранее Лукашенко объявил о задержании группы, планировавшей нападение на него и его сыновей. По его словам, покушение якобы одобрило высшее руководство США. Среди прочего задержанные планировали военный переворот в республике.

Отношения между Минском и Киевом ухудшились после начала протестов оппозиции по итогам победы Александра Лукашенко на выборах главы государства в августе прошлого года. Власти Украины не признали итоги выборов.