Президент Белоруссии выразил надежду, что эта встреча станет хорошим началом сотрудничества с Белоруссией настоящих патриотов Украины.
Он заявил, что в последнее время об отношениях стран «говорится мало, а если говорится, то не всегда позитивно».
«Знаю, что происходит в моей родной Украине. Вы знаете мое отношение к Украине — не только как президента, но и мое личное отношение. Поэтому очень важна эта наша встреча как такой добрый сигнал. Я надеюсь, что это будет добрым сигналом, исходя из того, что я знаю о вас и вашей позиции в отношении белорусско-украинских отношений и вообще по отношению к Беларуси», — сказал Лукашенко.
В свою очередь, Шевченко заявил, что на Украине не просто уважают, а любят и ценят Белоруссию.
Лукашенко добавил, что Белоруссия ничего не скрывала и не намерена скрывать от украинских друзей.
Ранее Лукашенко объявил о задержании группы, планировавшей нападение на него и его сыновей. По его словам, покушение якобы одобрило высшее руководство США. Среди прочего задержанные планировали военный переворот в республике.
Отношения между Минском и Киевом ухудшились после начала протестов оппозиции по итогам победы Александра Лукашенко на выборах главы государства в августе прошлого года. Власти Украины не признали итоги выборов.