Украина обращалась к руководству YouTube с требованием заблокировать оппозиционные телеканалы, вещающие в интернете, но ответ так и не получила, сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко 20 апреля в интервью «РБК-Украина»

«Обращение было, было и повторное обращение, потому что после этого были другие решения по поводу санкций по [Виктору] Медведчуку. Ответа пока не было», — заявил Ткаченко.

Ранее оппозиционные телеканалы ZIK, NewsOne и «112», которые связывают с партией «Оппозиционная платформа — За жизнь» и одним из ее лидеров Виктором Медведчуком, были заблокированы в телеэфире по решению Совета нацбезопасности и обороны (СНБО).

Медведчук оспорил введенные против него санкции в Верховном суде Украины © Facebook, ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK однопартийца Медведчука Тараса Козака, который владеет указанными каналами.

Позже украинская сторона направила видеохостингу YouTube официальные заявки на блокировку аккаунтов оппозиционных телеканалов. Зеленский при этом заявил, что сделает все возможное, чтобы YouTube навсегда заблокировал «телеканалы Медведчука».