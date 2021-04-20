Правоохранители закрыли дело о нападении на украинского радикала Сергея Стерненко в 2018 году. Об этом заявил сам активист в своем Telegram-канале 19 апреля

Арестович назвал националиста Стерненко политзаключенным © Facebook Алексея Арестовича Ирина Венедиктова не хочет, чтобы преступники были наказаны, а покушение на него якобы организовали сами полицейские.

«Сегодня я узнал, что полиция закрыла уголовное производство по второму нападению на меня. Это дело о том, как утром 1 мая 2018 года мне стреляли в затылок, и я смог задержать своего нападавшего и передать его полиции», — написал Стерненко.

Он заявил, что полиция похитила из дела телефон исполнителя преступления, а также обвинил в причастности к организации покушения тогдашнего ведущего консультанта Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслана Форостяка и его сообщника.

При этом дело закрыли, поскольку суд не продлил срок расследования, так как следователь «забыл» вовремя обратиться в суд, добавил Стерненко.

В 2018 году Стерненко заявил о покушении на него. Он рассказал, что услышал выстрел, затем нападающий ударил его сзади по шее. Стерненко с помощью прохожих его задержал и доставил в полицию. Нападавшим оказался 39-летний уроженец Казахстана Абзал Баймукашев, в 2003 году получивший украинское гражданство.

Сам Стерненко в 2018 году зарезал человека, кроме того, он похитил и пытал депутата, занимаясь вымогательством. Недавно Апелляционный суд Одессы изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.