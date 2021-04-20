Адвокат Ярослав Гришин 19 апреля рассказал, как безнаказанно жарить на природе шашлыки в условиях адаптивного карантина, передает apnews.com.ua

Весна с карантином в Киеве: патрули, утки и шашлыки © AFP, Sergei SUPINSKY

В то же время на территории регионов, где установлен «красный» уровень опасности, запрещается пребывание без средств индивидуальной защиты (масок и респираторов) на территориях учреждений здравоохранения и образования, в подземных переходах, на остановках общественного транспорта, на других территориях общего пользования в случае невозможности соблюдения физической дистанции не менее 1 метра.

«Таким образом, на территории региона, в котором установлен "красный" уровень эпидемической опасности, проведение отдыха в отведенных для этого местах общего пользования возможно при соблюдении отдыхающими физической дистанции не менее 1 метра. Если отдыхающие не будут соблюдаться этой дистанции, последним будет необходимо надевать средства индивидуальной защиты, в том числе респираторы или защитные маски», — отметил адвокат.

В регионах, где установлен «оранжевый» уровень эпидемической опасности, указанные ограничения действуют только в случае принятия местной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решения об установлении соответствующего ограничительного противоэпидемического мероприятия.

Нарушители установленных ограничений могут быть привлечены к административной ответственности и вынуждены будут оплатить штраф от 17 до 34 тысяч гривен (46-92 тысячи рублей).