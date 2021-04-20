«Имел замечательный и содержательный обмен мнениями с послами стран "Семерки" и ЕС. Благодарен за непоколебимую поддержку территориальной целостности Украины и готовность увеличивать цену за дальнейшую эскалацию со стороны России», — написал Порошенко.
Глава «Евросолидарности» заявил, что важно обеспечить внутреннее единство «перед лицом российской агрессии», и поблагодарил за поддержку послов G7 и ЕС в этом вопросе и стремлении Украины в НАТО и ЕС.
Он добавил, что представил дипломатам план «Европейской солидарности» по противодействию коронавирусу и надеется на поддержку G7 и ЕС в вопросе предоставления Украине вакцин.
Ранее на Украине обнародовали пленки с отчетами Порошенко в бытность президентом перед вице-президентом США Джо Байденом. Кроме того, недавно в Раде ему напомнили содержание пленок, на которых он говорит с президентом РФ Владимиром Путиным в 2015 году, когда лидеры стран общались в дружеском тоне.