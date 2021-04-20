Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко рассказал 19 апреля в Facebook, что провел встречу с послами стран из числа G7 и государств — членов ЕС

«Имел замечательный и содержательный обмен мнениями с послами стран "Семерки" и ЕС. Благодарен за непоколебимую поддержку территориальной целостности Украины и готовность увеличивать цену за дальнейшую эскалацию со стороны России», — написал Порошенко.

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Он добавил, что представил дипломатам план «Европейской солидарности» по противодействию коронавирусу и надеется на поддержку G7 и ЕС в вопросе предоставления Украине вакцин.

Ранее на Украине обнародовали пленки с отчетами Порошенко в бытность президентом перед вице-президентом США Джо Байденом. Кроме того, недавно в Раде ему напомнили содержание пленок, на которых он говорит с президентом РФ Владимиром Путиным в 2015 году, когда лидеры стран общались в дружеском тоне.