Украинская певица Ирина Билык приняла участие в программе «Неимоверная правда о звездах», где рассказала о личном опыте секса по телефону. Эфир передачи появился на YouTube 19 апреля

«Я когда-то занималась. Мне понравилось — вам обоим очень хорошо, приятно, и не только на сердце, скажем так. Советую попробовать», — сказала Билык.

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Украинской певице Ирине Билык 50 лет, с 2013 года артистка состоит в браке с фотографом Асланом Ахмадовым, в 2015-м с помощью суррогатной матери у них родился ребенок. У певицы также есть 20-летний сын от предыдущих отношений.

Певица неоднократно заявляла, что с Ахмадовым у нее гостевой брак, супруги живут в разных странах: она на Украине, он — в России. Кроме того, не так давно артистка призналась, что с интимом в их семье проблемы, «так как по интернету это невозможно».