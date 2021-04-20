«Я когда-то занималась. Мне понравилось — вам обоим очень хорошо, приятно, и не только на сердце, скажем так. Советую попробовать», — сказала Билык.
С кем именно артистка вступила в интимную связь с помощью телефонных операторов, она не уточнила, как умолчала и о том, как давно это было.
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Украинской певице Ирине Билык 50 лет, с 2013 года артистка состоит в браке с фотографом Асланом Ахмадовым, в 2015-м с помощью суррогатной матери у них родился ребенок. У певицы также есть 20-летний сын от предыдущих отношений.
Певица неоднократно заявляла, что с Ахмадовым у нее гостевой брак, супруги живут в разных странах: она на Украине, он — в России. Кроме того, не так давно артистка призналась, что с интимом в их семье проблемы, «так как по интернету это невозможно».