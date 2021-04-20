Работники Службы безопасности Украины (СБУ) перехватили на границе крупную партию препаратов для лечения заболеваний, сопутствующих заражению коронавирусом. Об этом 19 апреля сообщили на сайте СБУ

Киевский ресторатор обвинила СБУ в провокациях во время локдауна © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Согласно предварительным выводам специалистов Государственной лекарственной службы, изъятые медицинские препараты могут нести потенциальную угрозу жизни и здоровью населения», — говорится в сообщении.

Среди контрабандных лекарств — средства, понижающие свертываемость крови при коронавирусе. Также ввозили препараты для лечения рака и репродуктивных органов. Контрабандные лекарства продавали в интернете и в безлицензионных аптеках.

Во время обыска в Киеве изъято 4,2 тыс. упаковок не зарегистрированных на Украине медицинских препаратов на сумму около 6,5 млн грн, денежные средства, компьютерная техника и другие улики преступной деятельности.

По данным на 20 апреля, коронавирус унес жизни более чем 40 тысяч жителей Украины. Вакцинация стартовала в конце февраля, две дозы вакцины получили 5 человек.