Полиция Кропивницкого воспрепятствовала декоммунизации памятника в сквере напротив дендропарка, призвав инициаторов обсудить это с местными властями, а не действовать самостоятельно, передает APnews 19 апреля

В Херсоне декоммунизируют 22-метровый монумент © commons.wikimedia.org, 7777777kz Указано, что на памятнике есть советская символика — серп и молот. Также, по словам местных жителей, которые хотели собственноручно декоммунизировать монумент, он находится в аварийном состоянии — с него осыпаются плиты.

Инициаторы рассказали, что местные власти в ответ на запрос заявили, что демонтаж памятника стоит более миллиона гривен и таких денег в бюджете нет. Тем не менее полиция настояла на необходимости вновь обсудить ситуацию с властями города.

На место вызвали патрульных и составили акт об аварийности. Правоохранители предупредили, что сначала надо определить балансодержателя, а самостоятельно памятник трогать нельзя.

Закон о декоммунизации вступил в силу на Украине в мае 2015 года. В его рамках в стране сменились сотни названий. Причем коснулось это не только улиц, станций метро и городов. Также было демонтировано более 2,5 тысячи памятников.