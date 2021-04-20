Российская модель Анастасия Квитко, известная также как русская Ким Кардашьян, активно подогревает интерес к своей персоне откровенными снимками в социальных сетях. В понедельник, 19 апреля, девушка решила ответить на вопросы своих фолловеров в Instagram, в том числе о своих корнях

У модели 12,2 миллиона подписчиков, с ними она иногда делится подробностями своей жизни, предлагая ответить в сториз на вопросы. Во время очередного такого «разговора» один из поклонников Квитко поинтересовался, имеет ли она украинские корни. Для ответа девушка использовала откровенные снимки.

На это 26-летняя модель ответила утвердительно, уточнив, что ее отец — украинец. При этом родилась девушка в Калининграде, а последние несколько лет проживает в Майами.

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Анастасия Квитко утверждает, что ее красота абсолютно натуральная, по ее словам, тонкая талия, но пышные бюст и ягодицы подарили ей родители и природа, однако модели все равно не верят, а в различных группах в сети, посвященных модельному бизнесу, периодически появляются ее разоблачительные фото, демонстрирующие реальную внешность девушки без фотошопа.