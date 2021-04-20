Новый украинский посол в США Оксана Маркарова объявила, что отправилась в Вашингтон. Об этом она написала на своей странице в Facebook 20 апреля

«Впервые с 1999 года иду на посадку в самолет с one way ticket (билетом в одну сторону — ред.). С сегодняшнего дня — 24/7 в рядах дипломатической teamUkraine», — написала Маркарова и опубликовала селфи из аэропорта, а также фотографию дипломатического паспорта.

Украинский посол призвал Германию «пригрозить» России © из открытых источников Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов страны Оксану Маркарову послом Украины в США 25 февраля. Сразу после этого дипломат призвала США максимально ужесточить санкции против России.

Оксана Маркарова возглавляла министерство финансов Украины с 8 июня 2018 до 4 марта 2020 года. Перед началом своей работы в США она рассказала, чего будет добиваться от Белого дома на своей должности.

Одна из озвученных ею инициатив — создание в Вашингтоне «Украинского дома» как площадки для встреч друзей Украины и продвижения украинской культуры.