Украинский шеф-повар и ведущий Евгений Клопотенко, активно отстаивающий кулинарную идентичность своей страны, поделился с соотечественниками секретами личной диеты, которой он предложил пользоваться и другим. Что именно нужно делать кулинар написал в Instagram 19 апреля

«Ей бы в порно сниматься»: Кароль перевоплотилась в Барби © Тина Кароль/Инстаграм

«Вот что понял. Если я рассматриваю диетологию с точки зрения изменений и запретов, то у меня появляется капец какой протест. Поэтому, когда я жестко придерживался правил, то чуть не сошел с ума. Был очень злой. Так задолбался жевать те салаты, начавший перебивать их в блендере и пить. Затем честно спросил себя, зачем я вообще вляпался в эту диетологических историю. Ответ: чтобы понять себя и обратить внимание на то, что я ем», — написал кулинар.

Проанализировав ситуацию, уточнил Клопотенко, он решил подойти к вопросу здраво и воспользовался лишь 20% рекомендаций диетолога. А именно — уменьшил количество потребляемого мяса, чаще заменяя его на рыбу или морепродукты, стал есть немного больше овощей, а главное — перестал создавать рамки «которые заставляют страдать», иногда позволяя себе вредное в разумных пределах.

Результат по словам повара, превзошел его ожидания, ситуация стала еще лучше, когда к личной диете он добавил еще и спорт по утрам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «А КАК ЖЕ НЕРЕСТ?»: УСИК И ЛОМАЧЕНКО НАРУШИЛИ ЗАКОН УКРАИНЫ.

Евгений Клопотенко знаменит не только как повар и ведущий кулинарных программ, но и как ярый русофоб. Россию он считает страной-агрессором, обвиняя ее во всех бедах Украины, и заявляет, что ни в коем случае не будет общаться с россиянами, потому что они якобы «на два уровня ниже ментально», чем украинцы.