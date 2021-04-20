Политические советники «нормандской четверки» в ходе видеоконференции обсудили имплементацию франко-немецких кластеров по выполнению Минских соглашений и соблюдение режима прекращения огня в Донбассе. Об этом 19 апреля сообщил первый замглавы киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Резников, пишет Интерфакс-Украина

Тайные переговоры по Донбассу: в чём суть «кластерных» предложений © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк заявил он.

По мнению вице-премьера, конструктивный разговор советников «нормандской четверки» дает основания говорить о том, что военного вторжения не будет.

Ранее сообщалось, что на встрече советников прозвучало предложение провести следующую встречу непосредственно на линии разграничения с целью принятия необходимых решений в конкретных условиях. Конкретные меры советники поручили проработать в подгруппе по безопасности ТКГ, заседание которой запланировано на 20 апреля.