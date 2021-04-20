Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости подготовки в стране современной лаборатории для разработки вакцин и лекарств в кратчайшие сроки. По данным главы государства, на эту цель в 2021 году было заложено 100 миллионов гривен (272,1 млн руб.).
Степанов подтвердил, что в госбюджете предусмотрены средства на создание биокластера, но этих денег недостаточно. В частности, речь идет о программе восстановления производства вакцин, которое, как подчеркнул министр, не может быть дешевым.
«Но это точно жизненно необходимо нам. Для того чтобы просто выживать в этом мире. Если мы не будем иметь своего вакцинного производства в ближайшие два-три года, я считаю, нас ожидают очень тяжелые последствия в будущем», — заявил глава Минздрава.
Он отметил, что никто не может прогнозировать, как в будущем будет вести себя COVID-19 и какие еще могут появиться вирусы.
Кроме того, Степанов подчеркнул, что, когда страна не имеет собственного производства вакцин, ей приходится стоять в очереди за ними.
«Мы на сегодняшний день должны были уже получить 3,9 миллиона доз вакцин. Это при проплаченных нами контрактах. Мы заплатили стопроцентную предоплату за эти вакцины», — сказал министр.
На сегодняшний день на Украине прививают китайским препаратом Sinovac. индийским Covishield и американским Pfizer.