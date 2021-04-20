В Евросоюзе видят риск обострения ситуации на границах Украины. Об этом высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил после видеоконференции глав МИД ЕС при участии министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы 19 апреля, передает Reuters

Глава МВД Украины назвал Путина «бешеной собакой» у границ Украины © avakov.com

«Военное наращивание на границах Украины является самым масштабным за всю историю… Вызывает большую обеспокоенность. Там, на украинских границах и в Крыму, сосредоточиваются более 150 тысяч российских военных. Риск дальнейшего обострения очевиден», — убежден он.

Представитель ЕС выразил надежду, что размещение российских войск прекратится в соответствии с призывами, адресованными президенту РФ Владимиру Путину канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Джо Байденом.

Ситуация на Юго-Востоке Украины обострилась в конце марта. На прошлой неделе, 16 апреля, состоялись переговоры президентов Франции и Украины и канцлера Германии. Одной из основных тем встречи стало обострение ситуации в Донбассе. Елисейский дворец сообщил, что Эмманюэль Макрон намерен обсудить с Путиным реализацию договоренностей по Донбассу.

В Москве неоднократно подчеркивали, что перемещение войск внутри страны, в частности у границ с Украиной, не должно вызывать ни у кого обеспокоенности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал усиление обороноспособности во время учений других государств у российских границ нормальной практикой.