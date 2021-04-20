Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе онлайн-заседания Совета ЕС по иностранным делам призвал Евросоюз ввести секторальные санкции против России в случае дальнейшей «агрессии» с ее стороны. Об этом 19 апреля сообщили на сайте ведомства

Кулеба назвал условие открытия огня по Донбассу © Facebook, Dmytro Kuleba

Ключевым элементом этого плана является разработка нового пакета секторальных санкций, которые следует немедленно ввести в случае «нового этапа агрессии со стороны РФ».

В прошлом месяце отношения Украины и России резко обострились. Стороны возложили ответственность за обострение друг на друга. Главнокомандующий украинской армией Руслан Хомчак заявил, что РФ наращивает войска вблизи украинской границы на северном, восточном и южном направлениях. В ответ на это пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, включая Украину. По его словам, происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали. Министерство обороны РФ, в свою очередь, объяснило переброску войск подготовкой к военным учениям.