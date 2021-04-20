Вашингтон выражает глубокую обеспокоенность планами России закрыть на полгода часть акватории Черного моря, в том числе вблизи Крыма и Керченского пролива, для иностранных военных кораблей и других судов. Об этом 19 апреля заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс, передает state.gov

Эрдоган озвучил способ увеличить военное присутствие США в Черном море © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«Это представляет собой еще одну неспровоцированную эскалацию продолжающейся кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины», — подчеркнул он.

Он вновь повторил обеспокоенность США предполагаемым наращиванием числа военных России возле украинских границ и заявил, что такого количества военнослужащих там не было с 2014 года.

Минобороны России приняло решение приостановить проход иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря на прошлой неделе. Запрет будет действовать полгода, с 24 апреля по 31 октября. Речь идет о вытянутом участке акватории вдоль побережья Крыма (примерно от Севастополя до Гурзуфа), прямоугольном районе у берегов Керченского полуострова (на траверзе Опукского природного заповедника), а также небольшом участке моря около западной оконечности Крыма. При этом планируемые к закрытию зоны не будут препятствовать судоходству через Керченский пролив, кроме того, все они находятся внутри территориальных вод России.