Предприятия находятся под санкциями с 2007-2011 годов, но в 2015 году ограничения были приостановлены, и с этого момента лицензия регулярно продлевалась. В начале марта Вашингтон объявил о восстановлении односторонних рестрикций.
Речь идет о компаниях «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и его американское подразделение Belneftekhim USA, «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Белшина», «Нафтан», «Лакокраска» и «Полоцк стекловолокно».
Накануне Минфин США выпустил дополнительную лицензию под номером 2H, которая дает предприятиям 45 дней на то, чтобы американские компании могли полностью завершить дела и свернуть все операции с партнерами, попавшими под возобновление санкций.
Летом 2020 года после выборов в Белоруссии начались массовые протесты. Участники требуют отставки избранного главы государства Александра Лукашенко и проведения повторного голосования. Сам белорусский лидер утверждает, что за происходящим стоит Запад.