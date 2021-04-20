Министерство финансов США выпустило лицензию, позволяющую девяти белорусским госкомпаниям завершить дела с американским бизнесом и свернуть операции до 3 июня. Документ опубликовали 19 апреля на сайте американского ведомства

Новая политика США. Байден заходит в Белоруссию с оппозиции © POOL | POOL | Перейти в фотобанк

Речь идет о компаниях «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и его американское подразделение Belneftekhim USA, «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Белшина», «Нафтан», «Лакокраска» и «Полоцк стекловолокно».

Накануне Минфин США выпустил дополнительную лицензию под номером 2H, которая дает предприятиям 45 дней на то, чтобы американские компании могли полностью завершить дела и свернуть все операции с партнерами, попавшими под возобновление санкций.

Летом 2020 года после выборов в Белоруссии начались массовые протесты. Участники требуют отставки избранного главы государства Александра Лукашенко и проведения повторного голосования. Сам белорусский лидер утверждает, что за происходящим стоит Запад.