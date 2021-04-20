«Запад не имеет сейчас общей стратегии в отношении Украины и не имеет общего видения стратегии в отношении России. <…> За нас ни Соединенные Штаты, ни европейские страны воевать не будут. Не надо иметь иллюзий», — призвал генерал.
Накануне прошли переговоры советников глав стран «нормандской четверки» с участием России, Украины, Франции и Германии. Сторонам не удалось согласовать конкретные меры деэскалации, а Москва обвинила Киев в безрезультатности диалога.
Резкое ухудшение ситуации в зоне вооруженного конфликта в Донбассе наблюдается с конца марта. Стороны отмечают усиление обстрелов и концентрацию военной техники на линии соприкосновения. В связи с этим Украина обвиняет Россию в наращивании военного присутствия в регионе, так как считает ее ответственной за конфликт. Москва обвинения отвергает. Переговоры в рамках Трехсторонней группы по Донбассу зашли в тупик.