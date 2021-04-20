Президент США Джо Байден в отношении России поступил так, как любой опытный политик поступил бы на его месте. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру журналист, член редколлегии американской газеты «Горизонт» Павел Кожевников

Между Клутиным и вакцинацией вместо деэскалации: Байден окончательно запутался в отношении к России © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Джо Байден еще в предвыборной гонке обещал быть намного жестче по отношению к Владимиру Путину, чем экс-президент Дональд Трамп. При этом, отметил журналист, США уже сделали в политике по отношению к России жесткие шаги.

«Все, что можно было сделать, уже сделано, вот и разыграли этот спектакль! Но одно дело — предвыборные петушиные речи, а другое — реальная политика», — сказал Кожевников.

Таким образом, Байден действует по знакомым ему лекалам холодной войны, заключил эксперт.

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Ранее президент США Джо Байден назвал президента России убийцей, затем предложил провести встречу и призвал к деэскалации, при этом ввел новые санкции против российских компаний и чиновников.