Кожевников напомнил, что Джо Байден еще в предвыборной гонке обещал быть намного жестче по отношению к Владимиру Путину, чем экс-президент Дональд Трамп. При этом, отметил журналист, США уже сделали в политике по отношению к России жесткие шаги.
«Все, что можно было сделать, уже сделано, вот и разыграли этот спектакль! Но одно дело — предвыборные петушиные речи, а другое — реальная политика», — сказал Кожевников.
Таким образом, Байден действует по знакомым ему лекалам холодной войны, заключил эксперт.
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Ранее президент США Джо Байден назвал президента России убийцей, затем предложил провести встречу и призвал к деэскалации, при этом ввел новые санкции против российских компаний и чиновников.