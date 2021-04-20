Самой большой поддержкой для Донбасса является то, что РФ для Донецкой и Луганской республик — гарант Минских соглашений и Комплекса мер, предусмотренных Минскими соглашениями, сказала депутат.
«В отличие от Германии и Франции, Россия, совершая определенные политические и дипломатические шаги, понуждает Украину к выполнению Минских соглашений. Это вселяет в нас уверенность, надежду и даже спокойствие», — сказала Шишкина.
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Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.